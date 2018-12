Wim Stroetinga prolongearret nasjonale titel op de koppelkoers

Wim Stroetinga hat mei syn maat Yoeri Havik de koppelkoers wûn op it NK baanhurdfytsen. Yn Apeldoorn fytsten se sechstich punten byinoar en dat wie mear as genôch foar de nasjonale titel. It is Stroetinga's twadde gouden medalje fan it wykein. Freed wie er al de bêste op de scratch.