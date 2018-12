Douwe de Vries wint gaoatyske massastart op NK yn Thialf

Sulver Marijke Groenewoud

By de froulju wie Irene Schouten de grutte favoryt en dy rol makke se wier. Se wie rapper as de folsleine konkurrinsje en pakte har sechsde titel op rige. Marijke Groenewoud fan Hallum einige as twadde, Elisa Dul waard tredde. Alle trije ride se yn de ploech fan Jillert Anema, krekt as de nûmer fjouwer Dieuwertje van Kalken.