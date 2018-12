Wüst wint ek NK-goud op 1000 meter, sulver foar Antoinette de Jong

Smit net nei EK sprint

Nederlânsk kampioene op de 500 meter, Janine Smit, ried in nij persoanlik rekôr (1.16.39), mar sil dochs in bytsje teloarsteld weromsjen op de 1000 meter. De 27-jierrige reedrydster fan It Hearrenfean hope har te pleatsten foar it EK sprint yn it Italiaanske Collalbo, mar sy einige yn it kombinaasjeklassemint oer de 500 en 1000 meter op it fjirde plak. Allinnich de top-trije fan dat klassemint mei nei it sprinttoernoai. Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Sanneke de Neeling hawwe harren wol pleatst.