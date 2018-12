Bergsma yn baanrekôr nei Nederlânske titel op 10.000 meter

Bergsma en Roest riden yn de fjirde rit tsjininoar. Beide mannen gongen lang lyk op, mar mei in machtige fersnelling naam de Fries ôfstân fan Roest. Dat smiet úteinlik dus in baanrekôr op. De 12.43.70 wie mear as in sekonde rapper as it âlde baanrekôr, dat yn hannen wie fan Sven Kramer (12.45.09). Kramer notearre dy tiid op 28 desimber 2013.