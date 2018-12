Vitens: wettersteuring om seis oere jûn foarby

Oarsaak: stroomsteuring yn Tsjearkgeast

De problemen waarden feroarsake troch in koarte stroomsteuring sneintemoarn yn Tsjerkgeast. Dy duorre net hiel lang, mar hat wol it fabryk fan Vitens yn Spannenburch troffen. "Toen hebben we ons noodaggregaat aangezet en was de drinkwatervoorziening weer hersteld. Maar de stroomstoring heeft ook schade aangericht aan onze technische installaties. Dat heeft er voor gezorgd dat er sinds 13.30 geen water meer is."

En dat giet om in grut gebiet: "Spannenburg is een van onze belangrijkste drinkwaterproductielocatie's in Fryslân en daar heeft een vrij groot gebied nu last van." Dêrby giet it om plakken as De Jouwer, Snits, Akkrum en Balk en de omjouwing.