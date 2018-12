Kleibeuker wint sulver op 5000 meter NK ôfstannen

Carien Kleibeuker fan It Hearrenfean hat sneintemiddei yn Thialf op it NK ôfstannen in sulveren medalje wûn op de 5000 meter. De 40-jierrige reedrydster ried 6.53.97. It goud gie nei Esmee Visser, dy't mei 6.49.49 mar 0.18 sekonden boppe it baanrekôr siet. Carlijn Achtereekte pakte it brûns mei 6.56.06.