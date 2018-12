PODCAST: Teätermakker Tjerk Ridder en ezel Lodewijk

Sa ek by soarchynstelling Talant yn Boalsert, dêr't er foar ien nacht syn tinte opsette. Hy wie koartlyn efkes werom yn Boalsert mei in ferrassing: in spesjaal makke ezelsbankje. Hy hopet dat de kliïnten, de âlderein dy't ek yn it appartemintekompleks wenje en de rest fan de buert, inoar faker moetsje troch it bankje.

Sa gastfrij

Tjerk fynt it opfallend dat yn ús 'gehaaste maatschappij', rjochte op sukses en wolfeart, minsken sa gastfrij foar him en Lodewijk wiene, mar hat der ek wol in ferklearring foar. "De schoonheid en ontroering zit in de alledaagse ontmoetingen tussen mensen."