Wat hat de Friezen dwaande hâlden yn 2018?

Hy wie al in winner yn augustus, en no ek yn desimber stekt er mei kop en skouders boppe de rest út: Maarten fan der Weijden. De hast ûnmooglike swimaksje fan de olympysk kampioen, om yn ien kear by alle alve stêden del te swimmen, hat Fryslân bot dwaande hâlden. De liveblog fan syn aksje is fierút it bêst lêzen artikel fan it jier. Mear as 200.000 kear is it artikel oanklikt.

Reuzen, blokkearders en keatsen

In stikje dêrefter folget de liveblog fan de earste dei fan de besite fan de trije Reuzen oan Ljouwert. Minsken hawwe yn tusken de 100.000 en 150.000 kear it liveblog tsjekt om te sjen hoe't it gie mei ûnder oare it treinferkear, de rûte fan de Reuzen en eventuele kalamiteiten (dy't der úteinlik net wiene).