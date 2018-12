De brânwacht fan Ljouwert moast sneintemoarn betiid útride foar in autobrân. Oan de Aggemastate yn de wyk Cammingabuorren kamen flammen út de motorkape fan in parkearre auto. In tal ynwenners seach de brân en koe sels begjinne it fjoer út te meitsjen.

Mei help fan de brânwacht is dêrnei fierdere eskalaasje foarkommen. Oer it ûntstean fan de brân yn de motorkape fan de auto, is op it stuit neat bekend.