By it ûngelok rekke in persoan, mooglik de bestjoerder, beknypt en ferwûne. De auto is swier skansearre. Hoe't it ûngelok barre koe, is noch net dúdlik.

De brânwacht fan Noardwâlde, in ambulânse en ferskate plysjes binne oproppen. De N353 út de rjochting fan de Stellingewei is ôfsletten.