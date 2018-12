Lippenhuzen is syn keunstwurken lâns de dyk kwyt: "Sûnt freed is alles fuort"

Sûnt 2011 stiene se der, de keunstwurken. Doe waard de krusing fan de Trijehoek mei de Sweachsterwei oanpakt en is der in 'shared space'. Eartiids gie de tram by dy krusing del. Nei de werynrjochting wie der budzjet foar keunstwurken. Der binne doe twa andreäskrusen kaam, in byld fan in frou mei in tas, en in stjitblok, in konstruksje dy't normaal oan de ein fan in dearinnend spoar stiet.

Mar no sit Lippenhuzen dus sûnder de keunstwurken. Dochs hat Prikken wol hoop dat se wer terjochte komme. "We tinke oan in âldjiersstunt", seit er. Dat hopet er ek: "Want oars sil it wol by it âld izer belânje."