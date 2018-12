Gjin rêst foar gasten hospice Snits troch fjoerwurk

In fjoerwurkferbod sit der net yn. Dat hat de hospice wol oanfrege by de gemeente Súdwest-Fryslân, mar it is neffens de gemeente net te hanthavenjen. Wol soe de gemeente brieven stjoerd hawwe nei omwenners, mei de fraach om in bytsje te tinken om de hospice.

Nei in rûnfraach troch Omrop Fryslân yn de buert die bliken dat dy brief nea oankaam is. Dochs litte in soad omwenners witte dat se wol meitinke wolle mei de hospice.