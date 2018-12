Janine Smit ferrast troch titel op 500 meter: "Het was echt een goede rit"

Njoggen hûndertste efter Smit einige Letitia de Jong fan Feanwâlden op it twadde plak. Gjin titel dus, mar se pleatst har wol foar de WK ôfstannen. "Dat wie úteinlik it doel." Har race wie net optimaal, sei se. "It gie net hielendal sa as ik it woe. Dat is spitich, want oars hie de winst der miskien wol yn sitten."

Wat mankearre der dan oan? "Ik hie wol in goede start. Normaal is it rûntsje wat mear myn krêft, mar de lêste binnenbocht gie net hiel goed. Op dy hege snelheid litst dan wat lizze en dan nimst ek minder snelheid mei it lêste rjochte stik op."

Goede saken foar EK sprint

Mei har twadde plak docht De Jong ek goede saken foar de pleatsing foar it EK sprint. De bêste rydsters yn in kombinaasjeklassemint oer de 500 en 1000 meter meie dêrhinne. "De 1000 moat noch riden wurde, mar deselden dy't dêr goed op binne, sitte no al wat achter my. Allinnich Janine stiet der krekt foar, mar normaal ryd ik krekt wat hurder as har op de 1000. In prima dei."