Antoinette de Jong pakt NK-titel op 3000 meter, sulver foar Wüst

Anema diskwalifisearre

De 3000 meter einige foar Reina Anema yn in teloarstelling. De reedrydster fan De Gordyk ried mei 4.04.18 wol in persoanlik rekôr, mar dy sil nea offisjeel de boeken yngean. Anema waard fanwegen in foute wiksel diskwalifisearre.

Har tiid wie al net genôch om har te pleatsen foar it EK allround. De bêste trije froulju yn in kombinaasjeklassemint oer de 1500 en 3000 meter meie nei dat toernoai yn it Italiaanske Collalbo ta. Wüst en De Jong hearden, krekt as Achtereekte, wol by de top-trije fan dat klassemint.