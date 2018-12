Ek yn Tresoar komme Boomstra en Schwarzman ta remize

De twa dammers spylje yn totaal tolve partijen tsjininoar. De earste fjouwer binne yn Ljouwert. Dêrfan ha der no dus twa west. Op 2 en 3 jannewaris nimme de twa it, krekt as freed, yn it Stadhouderlijk Hof tsjininoar op.

Nei Ljouwert geane Boomstra en Schwarzman noch nei Grins en Assen ta. As der nei seis partijen allinnich noch mar remizes west ha, komt der in tuskentiidske tiebreak fluch-damjen. Sadwaande is der yn alle gefallen ien partij mei in winner.