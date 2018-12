Kramer krekt neist NK-poadium op 1500 meter

De race fan Kramer wie wol genôch foar pleatsing foar it EK allround yn it Italiaanske Collalbo. De top-trije fan in kombinaasjeklassemint oer de 1500 meter en de 5000 meter krijt in startbewiis foar dat toernoai.

Ek Douwe de Vries mei yn febrewaris nei dat allroundtoernoai. Hy hie in it kombyklassemint in foarsprong fan 0.57 sekonde op Marcel Bosker. Dy foarsprong kaam sneon net in gefaar, want de reedrider fan It Hearrenfean wie mear as in sekonde flugger as Bosker. Patrick Roest einige as earste yn it klassemint en mei dus ek starte yn Collalbo.