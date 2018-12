Janine Smit pakt titel op 500 meter, sulver foar Letitia de Jong

It goud foar Smit en it sulver foar De Jong jouwe rjocht op in startbewiis foar it WK ôfstannen yn Inzell.

De Friezinnen dogge ek goede saken foar pleatsing foar it EK sprint. De top-trije fan in kombyklassemint oer de 500 en 1000 meter pleatse harren foar dit toernoai yn it Italiaanske Collalbo.