Fjouwer nije keunstwurken ûntbleate yn Hallum

Yn Hallum binne sneontemiddei fjouwer keunstwurken ûntbleate. De saneamde 'stekjes' binne ûntworpen troch Ineke van der Blom en hawwe in relaasje mei it rike ferline fan Hallum as terpdoarp. Sa ferbyldet it keunstwurk oan de grutte trochgeande dyk it silûet fan in terpdoarp. It moat minsken útnûgje it doarp yn te gean. Ien en oar makket diel út fan it projekt Terpen en Wierdenland.