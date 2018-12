Term 'blokkeer-Friezen' op twadde plak ferkiezing Onze Taal

De term 'blokkeer-Friezen' is twadde wurden yn de ferkiezing fan Genootschap Onze Taal oer it jier 2018. It wurd 'laadpaalklever' einige op iensume hichte boppe-oan mei goed 31 persint fan de stimmen. 'Blokkeer-Friezen' krige mar 13 persint fan de útbrochte stimmen. Op it tredde plak einige it wurd 'vliegschaamte' mei 10 persint fan de stimmen.