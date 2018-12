Omrop TIP: Thús yn taal

Ofrûne jier wie Ljouwert letterlik it 'lân fan taal' ûnder LF2018. De stêd as it sintrum fan meartaligens, mei besikerssintrum Obe as tagongspoarte. Wat is it plak fan it Frysk yn in wrâld mei 7 tûzen talen? Neffens programmadirekteur Siart Smit fan Lân fan Taal moatte we yn elk gefal ophâlde mei it kleien oer de Fryske taal. Want kleie is net oantreklik. Siart en syn Sweedske frou Karin Andersson witte as gjin oar hoe't taal de tagong wêze kin nei de oar.