I Oosterstreek: Fryske âldjiersstunt yn Amsterdam

De letters binne makke fan purskom en meie fan de plysje stean bliuwe oant de ploech wer fuort giet. Mei de stunt wol de feriening it doarp Easterstreek op 'e kaart sette. Nei de stunt komme de letters yn it doarp sels te stean, sa fertelt foarsitter Jeroen Hessels.

Moaie reaksjes

''Wy binne fan 'e moarn om trije oere yn 'e auto stapt", fertelt Hessels. "It wie doe noch frij rêstich yn Amsterdam en wy hawwe yn alle rêst de letters delsette kinnen. Wy krije hiele moaie reaksjes, en ek de plysje kin it wurdearje!"

Dizze moanne waarden de letters 'I amsterdam' fuort helle by it Ryksmuseum. It soe neffens it gemeentebestjoer te yndividualistysk wêze. De libbensgrutte letters wiene in toeristysk punt yn 'e stêd.