Waadeilannen sykje oplossingen foar famylje fan sike eilanners

It is noch net wat it wie, mar famylje fan sike eilanners hat foar de koarte termyn wer keamers dêr't sy ferbliuwe kinne op de fêste wâl. Dit kear net njonken it MCL, mar yn it Ljouwerter sikehûs sels. It giet om sân keamers. Dat is dúdlik wurden yn in petear tusken it sikehûs en bestjoerders fan Flylân en Skylge.