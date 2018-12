Bergsma "bliid" nei 5000 meter, Kramer "net hiel min"

Roest, Bergsma en Kramer binne normaal ek de favoriten, mar De Vries joech himsels wol kânsen: "By de ôfrûne wrâldbeker siet ik ek mar in sekonde achter Jorrit. Hy moast no earder as my, dus ik koe syn tiid sjen. En dat wie gewoan in hiel goede tiid, wylst it iis foar myn gefoel wat minder rap is. Dus doe tocht ik al: no moat ik wol hiel hurd ride. Dat ha ik ek dien, ik bin der echt foar gong, mar dit wie gewoan krekt wat te heech grepen foar hjoed."

En dus giet De Vries net nei it WK ôfstannen. "Dat wie myn haaddoel en dat is net slagge. No besykje ik it EK allround te heljen. Ek hiel leuk, mar ik ryd leaver it WK ôfstannen. Dat woe ik echt hiel graach. Moarn mei frisse moed mar wer ride."