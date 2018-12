Stroetinga wint goud op de scratch by NK baanhurdfytsen

Wim Stroetinga fan Terwispel hat freed goud wûn op it NK baanhurdfytsen yn Apeldoorn. Hy wie de rapste op it ûnderdiel scratch. It sulver wie foar Jan-Willem van Schip en it brûns gie nei Roy Eefting. De manlju rieden by de scratch 60 rûntsjes. Wa't as earste oer de finish kaam, wie kampioen.