Roest is Bergsma en Kramer wer de baas op 5000 meter

It is al de tredde kear dit seizoen dat Kramer in wedstriid oer 5000 meter net wit te winnen. Ek twa wiken lyn op de wrâldbeker yn Thialf gie de reedrider fan It Hearrenfean der net mei it goud fantroch. Doe wiene de Rus Danila Semerikov (goud) en wer Patrick Roest (sulver) him te fluch ôf.