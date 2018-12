Ireen Wüst nei achtste titel: "Ik wist niet hoeveel ik er had"

Yn de training fan freedtemoarn ried De Jong better, sei se sels. "Dat gie hiel goed en dat joech fertrouwen. Mar yn de moarn ride is wol kompleet oars mei no. Ik hoopje gewoan dat ik se sneon op de 3000 meter wol reitsje."

Op dy ôfstân is De Jong de favoryt. "It fielt ek hartstikke goed, mar wolst ek technysk goed ride. Dat moat aanst op it WK ek gebeure, dus dan kin dat better no ek mar."