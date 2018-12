Wüst foar achtste kear Nederlânsk kampioen op 1500 meter

Mei de gouden en sulveren medalje foar respektyflik Wüst en De Jong hawwe sy harren pleatst foar it WK ôfstannen yn it Dútske Inzell yn febrewaris. Ek foar pleatsing foar it EK allround dogge de froulju goeie saken. De beste trije froulju oer de 1500 en de 3000 meter pleatse harren foar it toernoai yn it Italiaanske Collalbo.