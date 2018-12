Hospes teloarstellend njoggende op 500 meter NK ôfstannen

Startbewizen te winnen

Op it NK binne neist de medaljes ferskate startbewizen te sammeljen. Hospes die ûnder mear in goai nei in ticket foar it WK ôfstannen. Dêrfoar hie er op it poadium einige moatten, mar dêrfoar kaam er dus 0.34 sekonden tekoart.

De Fries hat noch wol kâns op in ticket foar it Europeesk kampioenskip sprint, mar mei it njoggende plak op de 500 meter hat er gjin goede papieren. De top-trije oer de 500 meter en 1000 meter pleatst har foar it EK yn it Italiaanske Collalbo.