Poppoadium Asteriks nimt ôfskied fan de Blokhúspoarte

Asteriks organisearret konserten en hie sûnt 2010 in fêst plak yn de âlde finzenis. It kollektyf bestiet folslein út frijwilligers en hat op ien lytse subsydzje nei, gjin inkelde finansjele stipe fan de oerheid. Donateurs hâlde it poppoadium yn libben.

Op 'e strún

No't de tiid yn de Blokhúspoarte foarby is, komt der in soarte fan 'nomadebestean'. Se sille op 'e strún troch de stêd foar nije mooglikheden om kreative aktiviteiten en konserten te organisearjen, sa as se oant no ta ek al diene. Der is dan ek net in soad stress oer it ophâlden fan it poadium yn de eardere finzenis.