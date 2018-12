De Spitkeet op De Harkema draait goed jier

It wie in goed jier foar it iepenloftmuseum De Spitkeet op De Harkema. By de snertkuiertocht koe it dizze wike de 20.000e besiker ûntfange. Der wiene yn 2018 mear besikers as oare jierren en se kamen út it hiele lân wei, meldt it museum. Yn 2017 kamen der 16.000 besikers.