By in iensidich auto-ûngelok by Easterwâlde binne twa minsken om it libben kaam. It giet om twa 73-jierrige froulju út Annen en Assen. De oare twa ynsittenden, twa mannen fan 76 út deselde plakken, binne ferwûne rekke. Sy binne nei it sikehûs brocht.