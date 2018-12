Wêr jouwe de Eastermarders harren lotterij-jild oan út?

Op 1 jannewaris fan dit jier foel de priis fan 53,9 miljoen euro yn it doarp Eastermar. 273 dielnimmers wûnen 76.968 euro it lot. Yn de winnende strjitte waarden bedragen fan 8,9 miljoen en 17,9 miljoen euro wûn.

Ferbouwing

Hast de helte fan de winners yn Eastermar jout oan it hûs ferboud te hawwen. Fan de winners kiest in grut part (83%) foar in oannimmer of putsjeman út de buert. De reden dêrfoar is dat minsken it in fertroud idee fine en dat se op dizze wize de lokale ûndernimmer ek meiprofitearje litte kinne.

Fan de winners dy't wat oan harren hûs feroaren, seit goed in tredde dat se harren hûs duorsumer makke hawwe, troch isolaasje of sinnepanielen