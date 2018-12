Sikehûs op tsjillen: ambulânses wurde hieltyd grutter en swierder

Ambulânses wiene yn de jierren 60 noch lytse wite persoane-auto's, dy't foaral bedoeld wiene foar it transport fan sike minsken. Tsjintwurdich binne it grutte swevelgiele bestelbussen. In oar ferskil is dat noch mar in kwart fan de ambulânseritten ynsetber is foar it ferfier fan sike minsken, de rest is spoedhelp.

Visser

Visser Ljouwert bestiet sûnt 1916 en is de iennichste ambulânsebouwer yn Nederlân. Neist ambulânses makket it bedriuw ek brânwacht- en definsjeweinen. Yn de wurkpleats wurde elts jier sa'n tachtich oant hûndert ambulânses boud. Goed foar ûngefear de helte fan de jieromset fan 20 miljoen euro fan it hiele bedriuw.