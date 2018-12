Kollum: "Nijjierswinsk"

Dan komst der grif achter dat it ferrekte handich is dat de brievebus flot iepen giet en grut genôch is. Dat it paad goed te berikken is, de stekjes maklik iepen en ticht gean en by in rige huzen is it hiel moai datst oerwippe kinst nei de folgjende brievebus, ynstee fan hieltyd mar dy paadsjes op en del te rinnen. En it is ek hiel noflik as der in nûmer op de bus stiet en er net te heech of te leech hinget.

It komt der eins op del dat ik net allinnich de post- en krantebesoargers in praktysk brievebusjier tawinskje, mar jimme allegear. De wrâld wurdt der in stik moaier troch, echt wier.