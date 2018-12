Lange files op It Bilt: nei jierren wer ljocht yn de tsjusterens

Eartiids wie it in tradysje, mar yn 2005 waard de rûte foar it lêst riden. No woe in organisaasje der nij libben yn blaze, om it goede jier fan Kulturele Haadstêd te fieren. En mei grut sukses. Arjen Hoogland, foarsitter fan de organisaasje: "We hiene sa'n 750 auto's ferwachte. Der ha wol 1000 west hjoed. It is prachtich!"