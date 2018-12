Jier fol ekstremen set Wetterskip Fryslân op de kaart

Bereiningsferbod wie in dreech beslút

Doe kaam it momint dat der sjoen wurde moast nei it ferbrûk. Yn Fryslân waard it beslút naam om in foar in part in bereiningsferbod yn te stellen. Gerslân mocht net mear bereind wurde. Bouboeren mochten noch al bereine, mar dan allinnich jûns nei tsien oere en foar moarns acht oer. Schaper: "Dat wie in dreech beslút. Ik ha begrutsjen hân mei de boeren dy't lêst hiene fan it ferbod. Harren belangen waarden skeind. Mar skea oan de risping troch drûchte is net foar te kommen. Stelle je dan sa'n ferbod yn, dan ûntnimme je minsken de hoop noch wat dwaan te kinnen oan in gewaaks. Mar it koe net oars en dat wie gjin maklik beslút."

Dat smiet ek lilke reaksjes op fan boeren, seit Schaper: "Ja, se freegje har ek ôf wêrom't it gerslân net bereind wurde mei, mar de bollefjilden bygelyks al. Dat hat dan te krijen mei it ekonomyske belang. Sa ha we dat regele yn Nederlân. Gers hat minder wearde as bollen. Dat docht sear by ien dy't net bereine mei, wylst syn buorman dat al mei."