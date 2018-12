CNV net bliid mei regeling Hartman foar wurknimmers

Berjocht op krystjûn

Wurknimmers fan Hartman krigen op de jûn foar de krystdagen te hearren oft se op petear komme moasten oer har takomst by it bedriuw. "Toen we vandaag de eerste gesprekken hoorden, hadden we al snel in de gaten dat het sociale plan nu de afvloeiingsregeling is geworden", seit De Bruine.

Ek foar minsken dy't wol by Hartman bliuwe kinne, is de takomst ûnwis, neffens de CNV-man. "Zij zitten in een heel andere situatie: aan de ene kant ben je een beetje opgelucht, maar hoe nu verder? Dat is totaal onduidelijk."

Noch wol trochwurkje

Dejingen dy't al fuort moatte, bliuwe earst noch wol oan it wurk. "De opzegtermijnen variëren van twee tot vier maanden. Het is dus niet zo dat mensen volgende week geen werk meer hebben. Iedereen zal, en dat hebben we ze ook echt gevraagd, aan het werk gaan. Zo straal je in ieder geval uit dat je betrokken bent en dat het aan jou niet zal liggen", seit De Bruine.