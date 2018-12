PvdA yn Smellingerlân siket nije wethâlder

De PvdA docht in iepen proseduere, omdat der neffens de partij in protte goede kandidaten binne. Mei in iepen proseduere hopet de partij dat ek oare kandidaten yn byld komme as allinnich minsken út it eigen bekende netwurk.

Der is in beneamingskommisje, mei twa fraksjeleden en in bestjoerslid. Dy pakke de proseduere fierder op en stelle de nije wethâlder foar oan de fraksje. Dêrnei wurdt de kandidaat foarlein oan de gemeenteried.