FNP komt mei meldpunt foar plattelânstradysjes dy't bedrige wurde

Soepboer die earder alris in oprop oan de eardere boargemaster fan Dongeradiel, Marga Waanders. Hy en oare jongeren út Nijewier fûnen de regels foar de optochten mei fersierde weinen troch de doarpen te strang. Doe hat der in petear west tusken de partijen, mar dat liket neat op te smiten. "Waanders sei dat der yn 2019 noch riden wurde moat. Mar nettsjinsteande dy tasizzing bliuwe amtners negative advizen útjaan", seit Soepboer. Neffens de FNP liket it der no op dat der gjin tastimming komt foar de optocht fan Eanjum.

FNP yn it kolleezje

De FNP komt yn it kolleezje fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân, mar Soepboer fynt it raar dat amtners fan de gemeente "no al stelling nommen ha".

Neffens de FNP ha ek oare plattelânsdoarpen te lijen ûnder regeljouwing. As foarbylden neamt de partij problemen by de keatsferiening yn Bitgum, hege kosten by eveneminten yn Marsum en Kallemooi op Skiermûntseach. En yn doarpen fan it eardere Littenseradiel soe de fergunningferliening foar eveneminten net soepel rinne, nei't de gemeente fusearre is mei Ljouwert.