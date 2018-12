Fryske studinten moetsje inoar op krystkongres yn Frjentsjer

De dei nei de krystdagen stiet foar in soad minsken yn it ramt fan it bekommen fan al it iten én de drank. Fryske studinten komme no just byinoar om bier te drinken. De Federaasje fan Fryske Studinteferienings hâldt nammentlik tongersdei en freed syn 86ste krystkongres yn Frjentsjer.