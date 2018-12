Plysje-unifoarmen wurde net mear ferneatige, mar wer brûkt

"De grondstoffen kunnen voor meerdere dingen worden gebruikt. Zo kan de grondstof van de oude uniformbroek verwerkt worden in meubels, als tas of relatiegeschenk, als vulling van traumabeertjes en dienen als isolatiemateriaal. Ook kan er nieuw garen van worden gesponnen", sa stiet op de webside fan de plysje.

Klean dy't net werkenber binne, sa as wite oerhimden, helms en skuon wurde fia de tsjinst Domeinen oanbean oan opkeapers. Dy ferkeapje it meastal wer troch op de bûtenlânske merk. Helms en knibbelbeskermers wurde ek brûkt as oefenmateriaal op de Politieacademie.