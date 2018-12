Finansjeel adviseur krijt selstraf foar it stellen fan pgb-jild

It Iepenbier Ministearje easke in taakstraf fan 240 oeren. De rjochter fûn dy straf gjin rjocht dwaan oan de earnst fan de saak. Om foar te kommen dat de man wer sokke misstappen makket, krijt er in healjier sel en ek noch in healjier ûnder betingst.

De man behearde it pgb-jild fan minsken dy't dêr sels net ta by steat wiene. Sy makken it jild, dat bestimd wie foar it ynkeapjen fan soarch, oer op de rekken fan de finansjeel adviseur.

De rjochter seit dat de man it fertrouwen fan kwetsbere minsken misbrûkt hat.