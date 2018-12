Noardeast-Fryslân presintearret koälysje-akkoart: Trochpakke! Mei elkoar foarút

De nije gemeente Noardeast-Fryslân hat in koälysje-akkoart, wêrmei't de partijen fan 1 jannewaris ôf oan de gong kinne. Dat akkoart waard tongersdei presintearre yn Dokkum. De koälysje fan fiif partijen, CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD, wol in tagonklike gemeente en is op tema's as mienskip, soarch, ekonomy en duorsumheid in programma oerienkommen. It akkoart hat de namme: Trochpakke! Mei elkoar foarút.