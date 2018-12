Takomst Garnalefabryk yn Moddergat stiet op losse skroeven

Bijlsma makke fan it ferliesjaande museum wer in aktyf sintrum mei tal fan kulturele aktiviteiten. Se begrypt net wêrom't it bestjoer werom wol nei de eardere sitewaasje. It fabryk waard mei mienskipsjild rêden fan de ûndergong, mar ûnderhâld fan it terrein is dreech en djoer en it leit der yntusken fertutearze by. "It bestjoer hat de ûntwikkeling fan it terrein hieltyd op de lange baan skood. En klanten seinen de hier wer op, at se seagen hoe't it der hjir by leit", fertelt Bijlsma.