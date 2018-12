It doarpsbelang fan Marsum is hurd op 'e syk nei in nije eksploitant fan de bakkerswinkel. De winkel is eigendom fan it doarpsbelang. Yn maaie fan dit jier gie de fernijde bakkerswinkel iepen mei in nije eksploitant. Dy moat der no al mei ophâlde en dêrom wurdt der no mei faasje in nije socht.