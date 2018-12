Eaststellingwerf fjirde Fryske gemeente mei glêsfezel yn it bûtengebiet

Kabelnoord hat opdracht om yn it hiele Fryske bûtengebiet glêsfezel oan te lizzen. Dat betsjut konkreet alle gemeenten, útsein Skylge en Flylân. De provinsje Fryslân hat it Dokkumer bedriuw jild liend, om dat yn trije jier tiid foar elkoar te krijen. Yn it foarjier fan 2021 moatte alle 20.000 perselen yn it Fryske bûtengebiet berikt wêze.

Foar Kabelnoord betsjut dizze put in ferdûbeling fan it oantal klanten, fan 20.000 nei 40.000. Direkteur Niek Geelhoed seit dat Kabelnoord in regionaal bedriuw bliuwt.