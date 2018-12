Frijwilligers fan doarpskafee 's Lands Welvaren yn Wergea wurde eigener

"We krije in ûntsettend soad positive feedback. We sjogge noch hieltyd dat it drok is. Dat komt omdat we foar eltsenien wat besykje te organisearjen", seit Jan Willem Sinnema, oansprekpunt foar it doarp. Sa waard der in kuiertocht, in Gooische Bingo en in cantus foar de jongerein organisearre.

Al it jild dat der ynkomt, giet der fuortendaliks wer út, omdat it yn it pân stutsen wurdt. Yn tritich jier is dêr hast neat oan dien. "Elke sint dy't deryn komt, giet der ek wer út. Wy hoopje dat wy it gebou sa gau opknappe kinne", fertelt Adrie Boermans. Hy hâldt him benammen dwaande mei fergunningen en tekenwurk.