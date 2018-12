Elkien stekt 14 miljoen yn duorsum hieren

Lanlik is der koartlyn, yn it ramt fan in nasjonaal klimaatakkoart, mear bekend wurden oer it duorsumer meitsjen fan hierwenten en it beteljen dêrfan. Dat betsjut lykwols noch net dat de wenten dy't Elkien takom jier oanpakt, gelyk ek neffens dy noarmen ynrjochte wurde.