Misje folbrocht; sealesintrum Schaaf krijt nij libben

'De Bende van Vier'

Dy takomst is te tankjen oan de 'Bende van Vier', it bestjoer fan stifting Vrienden van Schaaf. De stifting is in healjier lyn yn sân hasten oprjochte troch Frans van den Borg: "Ik zat in Frankrijk en hoorde allemaal verhalen over sluiting. Ik ben zo snel als mogelijk terug gegaan en heb besloten een stichting op te richten." It doel wie om in fûst te meitsjen tsjin de gemeente, mar benammen om Zalen Schaaf iepen te hâlden. Der waard in sterke lobby opset, mei as resultaat dat se yn elts gefal in jier fierder kinne.

Van den Borg: "Dan kunnen we zelf ook aan plannen voor de toekomst werken." It bestjoer wol de kommende perioade ek dúdlik krije wat der yn de buert no krekt allegear libbet. Frans Juckers: "Van het geluid binnen kunnen mensen geen last hebben. Het is gewoon goed geïsoleerd en toekomstbestendig. Maar we moeten wel met de klagers om tafel. Om zo duidelijk te krijgen wat nu precies de angel is en wat we daar aan kunnen doen. Daar moeten we het over hebben."

Seal fol skiednis

It gebou moat al in goede opknapbeurt ha, fynt ek it bestjoer. Van Gelderen: "Ja, dat moat ek. It is gjin boufal en it is ek goed te brûken. Mata Hari hie hjir har earste dûnslessen bygelyks." Der wurdt troch tal fan partijen in soad gebrûk makke fan de seal. Sa wie der in oantal bokswedstriden. Van Gelderen: "Dûnsskoalle Saco Velt hat hjir de eksamens, der is leechdrompelich teäter, bingojûnen, nim mar op. It is in seal fan de Ljouwerters."

In plan foar de takomst kin wêze it gebou te brûken as ien fan de saneamde 'briedplakken'. Dêr moatte jonge minsken de romte krije om har te ûntwikkeljen. Juckers: "Die jongeren kunnen hier dan terecht. Dat is vooral overdag en geeft ons weer de ruimte om 's avonds een goede programmering neer te zetten." It bestjoer is wiis mei alle help dy't se krigen hat en alle hântekens dy't ynsammele binne. "Fantastisch is dat, om te zien hoeveel mensen passie hebben en willen helpen om dit hier overeind te houden. Wij kunnen nu aan de slag met de toekomst", ferfolget Juckers.

Yn it begjin fan it nije jier, op 6 jannewaris, wurde alle frywilligers yn it sintsje set.