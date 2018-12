Kollum: "House of Cards"

In akteur sei dat Spacey him oan him fergrypt hie, doe't hy fjirtjin wie - in gefal fan 'Me Too'. Ek oare manlju hawwe sein dat Spacey soks by harren dien hat. Frank Underwood ferdwûn dêrnei út House of Cards. It filmke ferskynde letterlik in pear minuten foardat bekend waard dat Spacey offisjeel oanklage wurdt foar it him fergripen oan de teener. CNN neamt it filmke 'bizarre', reputaasje-eksperts neame it yn De Morgen 'een totale fuck-up', mar oaren neame it better as it lêste seizoen fan House of Cards.

Spacey seit dingen as "Ik liet dy sjen wêr't minsken ta yn steat binne. Ik sjokkearre dy mei myn earlikheid, mar dêrmei sette ik dy foaral oan it tinken", en "Ik wit watsto wolst. Do wolst my werom", en "Ik kin dy dit belove. As ik net de priis betelje foar de dingen dêr't we beide fan witte dat ik se dien ha, dan sil ik wis net de priis betelje foar de dingen dy't ik net dien ha". Hy beslút mei "Miss me?". En lit it oan 'e rest fan 'e wrâld om dêr sûkelade fan te meitsjen.